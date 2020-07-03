Termometreler 33 dereceyi gösterdi, vatandaş sahile akın etti - Son Dakika

Termometreler 33 dereceyi gösterdi, vatandaş sahile akın etti
HAVA sıcaklıkların artmasıyla serinlemek isteyen İstanbullular Dragos Sahili'ne akın ettiGüneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Kartal'da bulunan Dragos Sahili'ne akın etti.
HAVA sıcaklıkların artmasıyla serinlemek isteyen İstanbullular Dragos Sahili'ne akın etti
Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Kartal'da bulunan Dragos Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler serinlemek için denize girdi. Kimileri denize iskeleden atladı, kimileriyse şişme botun üzerinde güneşlendi. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği hava sıcaklığında denize girenler bazen sosyal mesafe kuralına uymadı. Serinlemek için denize giren Mustafa Genç, "Evdeyken bile terliyoruz. Çok sıcak. Gerekirse denizden bile çıkmamayı düşünüyorum" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:55 Kaynak: DHA
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