Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu.

Burhaniye'de mevsim sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklarda bunalanlar serinlemek için çareler aramaya başladı. Pek çok vatandaş mavi bayraklı Ören plajını doldururken, denize gidemeyenler de çeşmelerde serinlemeyi tercih etti. Cumhuriyet Meydanındaki çeşmede başını ıslatan Hasan Özavcı, "Yazın son günlerini yaşıyoruz ancak havalar çok sıcak. Şu anda termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Biz de çeşmede serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Kemal Şanlı da, "Bunaltıcı bir sıcak var ancak biz burada şanslıyız. Kazdağları'ndan esen rüzgar ve buradaki ağaçlar bizi rahatlatıyor" dedi. - BALIKESİR