Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu - Son Dakika

Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sahiller mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile doldu.

Burhaniye'de mevsim sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklarda bunalanlar serinlemek için çareler aramaya başladı. Pek çok vatandaş mavi bayraklı Ören plajını doldururken, denize gidemeyenler de çeşmelerde serinlemeyi tercih etti. Cumhuriyet Meydanındaki çeşmede başını ıslatan Hasan Özavcı, "Yazın son günlerini yaşıyoruz. Ancak, havalar çok sıcak. Şu anda termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Biz de çeşmede serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Kemal Şanlı da, "Bunaltıcı bir sıcak var. Ancak, biz burada şanslıyız. Kazdağlarından esen rüzgar ve buradaki ağaçlar bizi rahatlatıyor" dedi.