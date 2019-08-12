Son Dakika Haberleri: Termometreler 42 dereceyi gördü
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Termometreler 42 dereceyi gördü

1 saat önce

Aydın'da bugün termometreler 42 dereceyi gösterirken, birçok kişi günü sokağa çıkmadan geçirdi.

Termometreler 42 dereceyi gördü, System.String[]
Aydın'da bugün termometreler 42 dereceyi gösterirken, birçok kişi günü sokağa çıkmadan geçirdi.
Kentte bugün yaşanan aşırı sıcak ve nem dolayısıyla çoğu vatandaş gününü kapalı mekanlarda geçirdi. Dışarı çıkan birçok kişi de gününü parklarda ve gölgelik alanlarda geçirdi.
Vatandaşlardan Osman Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunaltıcı sıcaklardan dolayı gerekmedikçe dışarıya çıkmadığını söyledi.
Işıldar, sıcakla birlikte nemin de arttığını belirterek, "Gerçekten aşırı sıcak. Sıcaklardan dolayı dışarıda yürüyemiyoruz bile." dedi.
Servis şoförü olan Nuri Güngül de "Sıcak havada çalışmak çok zor. Hakikaten çok sıcak. Şu anda sıcaklık 42 ama 44'e çıktığı zamanlar da oluyor. Nem de artınca iyice durulmaz oldu. Dışarıda şuan kimse yok. Zaten bu sıcakta kim dışarıya çıkar? Allah hasta olanların yardımcısı olsun." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:07 Kaynak: AA
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