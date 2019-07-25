Son Dakika Haberleri: Termometreler 42 dereceyi gösterdi, asfalt eridi.
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Termometreler 42 dereceyi gösterdi, asfalt eridi.

7 dakika önce

Termometreler 42 dereceyi gösterdi, asfalt eridi.

Termometreler 42 dereceyi gösterdi, asfalt eridi...Diyarbakır sıcağından kaçan vatandaşlar serinleyecek yer arıyor
DİYARBAKIR - Aşırı sıcaklara dayanamayan Diyarbakırlılar, sıcaklardan kaçmak için gölgelik yer arıyor. Kimi süs havuzlarına, kimi de surların dibine ve ağaçlık alanlara kendilerini atıyor.
Diyarbakır'da aşırı sıcaklar vatandaşı bunalttı. Kimi yerlerde aşırı sıcaklardan asfalt eridi, kimi yerlerde çocuklar süs havuzuna girdi, kimi yerlerde ise vatandaşlar tarihi surların dibinde uzandı.
"Buralar gerçekten dayanılacak gibi değil"
İstanbul'dan Diyarbakır'a misafirliğe gelen Mehmet Akın, iki gün önce Diyarbakır'a misafir olarak geldiğini söyledi. Akın, "Buralar gerçekten dayanılacak gibi değil. Klimalar bile insanı kurtaramıyor. Burada gördüğünüz gibi geldik ağaçların gölgesinde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İstanbul nem açısından çok kötü, fakat serinlik açısından buradan kısmen iyi. İmkanı olan vatandaşlar zaten serinlemek için bir yerleri arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Ama herkesin o imkanı var mı, yok mu onu da bilemiyoruz. Ama gördüğünüz gibi insanlar her kes ağaçların altında son nefesini verecek gibi" dedi.
Başka bir vatandaş Mahmut Keleş ise, Diyarbakır'ın sıcak olduğunu, gezip gölge ve serin yer neresi olursa kendilerinin orada oturduklarını söyledi.
Termometreler 42 dereceyi gösterdi, asfalt eridi.
Diyarbakır, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
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