Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti. Kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Yüzüne ve başına su döken vatandaşlar az da olsa serinlediklerini belirtti.

Parklardaki ağaç gölgelerinde zaman geçiren vatandaşlar, sıcak havadan korunmak içi gölge alanları tercih ettiklerini söyledi.