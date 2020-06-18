Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor - Son Dakika

Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor

Termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan ve parklarda serinlemeyi tercih ediyor. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Kentte son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kuralını da ihmal etmiyor. Artan sıcaklık nedeniyle bunaldıklarını belirten vatandaşlar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurallara uyarak gölgelik alanlar ve parklarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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