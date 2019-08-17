Son Dakika Haberleri: Termometreler 47 dereceyi gösterdi, vatandaşlar park ve camilerde, çocuklar ise süs havuzlarında...
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Termometreler 47 dereceyi gösterdi, vatandaşlar park ve camilerde, çocuklar ise süs havuzlarında...

1 saat önce

Termometreler 47 dereceyi gösterdi, vatandaşlar park ve camilerde, çocuklar ise süs havuzlarında serinlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da termometrelerin 47 dereceyi göstermesi ile vatandaşlar serinlemek için park ve camilere akın ederken, çocuklar da süs havuzlarında vakit geçirdi.

Termometreler 47 dereceyi gösterdi, vatandaşlar park ve camilerde, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da termometrelerin 47 dereceyi göstermesi ile vatandaşlar serinlemek için park ve camilere akın ederken, çocuklar da süs havuzlarında vakit geçirdi.
Diyarbakır'da hava sıcaklığı 47 dereceyi gösterirken, huzurun hakim olduğu tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini parklara attı. Surların altında tehlikeye aldırış etmeden gölgelikte serinlemeye çalışan vatandaşalar, ailece oturup çaylarını yudumlayarak sohbet etti.
Hafta sonunu fırsat bilip öğle namazını kılmak için tarihi Ulu Cami'nin yolunu tutan bazı vatandaşlar ise, ezan okunmadan önce cami içerisinde ve önünde bir süre sohbet ederken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşların ise cami içerisinde uyuduğu görüldü.
Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarırken, havanın çok sıcak olmasından dolayı süs havuzuna gelip serinlemeye çalıştıklarını dile getirdi.
Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
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