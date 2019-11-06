Son Dakika Haberleri: Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu
Son Dakika Güncel Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

8 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.


Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.


Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan'da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]