Son Dakika Haberleri: Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu
Son Dakika Genel Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

7 saat önce

Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttuARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan'da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.

Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

Ardahan, Göle, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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