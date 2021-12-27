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Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu - Son Dakika

Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu

27.12.2021 11:07

Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde termometrelerin eksi 19 dereceyi görmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde termometrelerin eksi 19 dereceyi görmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarını korumak için branda ve naylonla kapattı.

Aracının donduğunu belirten Kenan Fırat adlı vatandaş, "Sabah saatlerinde kalktığımda zaten her yer donmuştu. Zor çalıştırabildim. Yüksekova resmen donuyor. Buz sarkıtları da 2 metreyi bulmuş şekilde. Bu soğuklarla baş etmek baya zor olacak gibi görünüyor. Şu an araca baktığımızda eksi 19 dereciyi gösteriyor" dedi.

Saat 05.00 gibi kalktığında hava sıcaklığının eksi 25'i bulduğunu dile getiren Recep Keği de, "Sabah saatlerinde Yüksekova donuyordu. Sabah saat 05.00 sıralarında hava sıcaklığı eksi 25 iken, şu an 19'lara gelmiş. İnan bizde zor zor çalışabiliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kerem Durmazer adlı vatandaş ise Yüksekova7da Sibirya soğuklarının hakim olduğunu söyleyerek, "Çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi aştı. Şu an acayip üşüyoruz. İlçede baya bir sis de var. Bu da ister istemez hayatı olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu
Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu
Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu

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Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Termometreler eksi 19 dereceyi gördü, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu - Son Dakika
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