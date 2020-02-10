Termometreler eksi 27'i gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Termometreler eksi 27'i gösterdi - Son Dakika

Termometreler eksi 27'i gösterdi

7 saat önce

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Kars'ı olumsuz etkiledi.

Termometreler eksi 27'i gösterdi, System.String[]

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Kars'ı olumsuz etkiledi. En soğuk gecenin yaşandığı kentte termometreler eksi 27'i gösterdi. Vatandaşın havaya savurduğu sıcak su yere düşmeden dondu.


Soğuktan kayalıklar akan sular donarak yapay şelale oluşturdu. Çalışmayan araçların altında ise ateş yakıldı. Soğuktan kentte okullar tatil edilirken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Ayakkabı boyacıları da kaldırımda ateş yakarak ısındı. Bazı işyerlerinin ise kapı kilitleri dondu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; bölgede yılın en soğuk gecesi olduğu belirtilen Kars'ta aşırı soğuktan doğal yaşam da etkilendi. Bölgede en soğuk il eksi 31 derece ile Kars oldu.


"Çok soğuk donduk"


Bugün hava çok soğuk, eksi 27 derece soğuk var. Adeta Kars'ın en soğuk günü, Allah herkese yardımcı olsun. Donuyoruz, açıkçası donuyoruz, çok soğuk" dedi.


Kentte hava sıcaklığı gece eksi 31 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 27'i gösterdi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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