Son Dakika Haberleri: Termometreler Eksi 27'yi Gördü, Araçlar Çalışmadı

Termometreler Eksi 27'yi Gördü, Araçlar Çalışmadı

27 dakika önce

Ardahan'da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Termometreler Eksi 27'yi Gördü, Araçlar Çalışmadı, System.String[]
Ardahan'da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 27, Hanak'ta 21.9, kent merkezinde 20.9, Çıldır'da 14.7, Damal'da 16.2, Posof'ta 9.9 derece oldu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde termometreler eksi 27 dereceyi gösterdi. Soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, birçok araç da dondu. Vatandaşlar donan araçlarına başka araçların aküsünden takviye yaparak çalıştırmaya çalıştı.

Çalışmayan araçlar sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Sanayi esnafı özellikle son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle işlerinde yüzde 70'in üzerinde artış yaşandığını belirtti.

Son günlerin en soğuk gününü yaşadıklarını söyleyen Yunus Akçay, "Sabah saatlerinde yaklaşık 20 derecelik soğuk var. Her taraf buz tutmuş. İş yerlerinin camları tamamen buz tutmuş ve ısıtılarak da açılmıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Sürücüler ise donan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırdıklarını söyledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Posof, Hanak, Çıldır, Ardahan, Güncel
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