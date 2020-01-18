Termometreler eksi 30,4'ü gösterdi - Son Dakika
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Termometreler eksi 30,4'ü gösterdi

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti.

Termometreler eksi 30,4'ü gösterdi, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Soğuk havadan etkilenen vatandaşların zorlu mücadelesi sürüyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu.

Kapı kilitlerinin bile donduğu kentte vatandaşlar, battaniye sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok soğuk. Batıda millet keyif çatarken biz burada soğuktan kırılacağız" dediler.

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30.4, Çıldır'da 20, kent merkezinde 17, Hanak'ta 22, Damal'da 20, Posof'ta 15 derece ölçüldü.

(İHA)

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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