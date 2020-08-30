Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik - Son Dakika

ADANA'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle termometreler, güneşin altında 46 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlar, boş kalırken, sıcaktan bunalan gençler de tehlikeye rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle Adana'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. Kentin en işlek noktalarından Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azaldı. Kentte yaşayanlar, genellikle evden çıkmamayı tercih ederken, zorunlu durumlarda çıkanlar da sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.