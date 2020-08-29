Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Adana, hayalet kente döndü - Son Dakika

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Adana, hayalet kente döndü

TÜRKİYE'yi hafta sonu etkisi altına alan Basra Alçak Basıncı etkisiyle Adana'da termometreler güneş altında 48 dereceyi gösterdi. Çok sayıda vatandaşın yayla ve deniz bölgelerine gitmeleri, kalanların ise evlerinden çıkmamaları nedeniyle normalde işlek olan cadde ve bulvarlar, hayalet kenti andırdı. Dinlenme parkında ağaç gölgesi altında vakit geçiren Duygu Yılmaz (32), "Bu, sıcak değil, bu başka bir şey. Adeta yanıyoruz, kavruluyoruz" dedi.

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Adana'da 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 48 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çok sayıda vatandaş yayla ve deniz bölgelerine giderken, pek çoğu da evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kentin en işlek caddelerinden Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azalınca bölge hayalet kente döndü. Dışarı çıkmak zorunla kalan vatandaşlar da park ve bahçelerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

BU, SICAK DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY

Uzun süredir ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştığını belirten Duygu Yılmaz, "Bu, sıcak değil, bu başka bir şey. Adeta yanıyoruz, kavruluyoruz. Geçen hafta Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını da bu etkiyi artırmış olabilir" dedi.Sıcaktan korunmak için bol bol su içtiğini söyleyen Kardelen Kantarcı (18) ise "Klimalar bile bu havada fayda etmiyor. Kendimizi korumak için evden dışarı çıkmamaya ve soğuk içeçekler tüketmeye gayrek ediyoruz" diye konuştu.

Emekli Teyfik Öner (53) ise önemli bir işi için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek "10 dakikalık yolu 1 saatte yürüdüm. Yorulunca parkta oturdum. Nem oranı çok yüksek" dedi.

KUŞLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ

Atatürk Parkı içinde bulunan güvercinler de sıcaktan korunmak için süs havuzuna girdi. Onlarca güvercinin havuzda serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu.