Termosa gizlenmiş 43 bin uyuşturucu hapla ilgili 4 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekip, H.Ş'nin kullandığı aracı Reyhanlı ilçesi güzergahında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, su termosuna saklanmış 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü ile uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.