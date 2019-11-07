Termosa gizlenmiş 43 bin uyuşturucu hapla ilgili 4 gözaltı

Sürücü ile uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, su termosuna saklanmış 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekip, H.Ş'nin kullandığı aracı Reyhanlı ilçesi güzergahında durdurdu.

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