Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar - Son Dakika

Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar

14.10.2020 13:37

Tekirdağ'da 47 adrese yapılan kaçak içki operasyonunda 1107 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 47 adrese yapılan kaçak içki operasyonunda 1107 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar
Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar
Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar
Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar

Kaçak İçki, Operasyon, Tekirdağ, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar - Son Dakika

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