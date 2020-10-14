Termosifona sahte içki depolama ve şişeleme sistemi kurmuşlar - Son Dakika

Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi.

Tekirdağ 'da 47 adrese yapılan kaçak içki operasyonunda 1107 litre etil alkol ele geçirildi.

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