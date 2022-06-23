Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldığı mobilya ve beyaz eşya yüklü şüpheli kamyoneti durdurdu. Sürücü B.D.'ninindirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, termosifon içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Termosifonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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