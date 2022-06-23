Termosifondan 3 kilo metamfetamin çıktı

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette, termosifona gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.D. (25) tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı, mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyoneti durdurdu. B.D.'nin kullandığı araç, narkotik köpek 'Tinga' ile arandı. 'Tinga'nın kamyonetin kasasına tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, termosifon içine gizlenen 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunda, ev eşyası taşıdığını bildiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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