Son Dakika Haberleri: "Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı"
Son Dakika Güncel 'Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı'

"Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı"

1 saat önce

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenen yaylaların bölgedeki hayvancılığa ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenen yaylaların bölgedeki hayvancılığa ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kentte tarım ve hayvancılıkta yüzde yüzlük artışın yaşandığını belirtti.

Ülkede yıllardır terörle mücadele edildiğini anımsatan Kılıç, dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılığın canlandığını vurguladı.

Yayla yasağının kalkmasıyla çiftçilerin ekonomik anlamda rahatladığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"En azından girdi maliyetleri düştü. Dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılık canlandı, yaylalarımızda şenlik var. Bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla hayvan sayısında artış sağlandı. Muş, tarım ve hayvancılık şehri olarak biliniyor. 1990'lı yıllarda terör olayları yoğun yaşandığı için hayvancılık bitme noktasına gelmişti. Terörün bitmesiyle yine eskisi gibi canlılık yaşanıyor."

Kentte 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu ifade eden Kılıç, mazot-gübre desteğinin artırılmasını çiftçilere önemli bir destek olduğunu aktardı.

Desteklerin artırılmasının bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu ülke tarım ve hayvancılık ülkesidir, inşallah daha güzel günleri göreceğiz. 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerden büyükşehirlere büyük göç yaşandı. Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarıyla insanlar geri dönmeye başladı. Terörün bitmesiyle bölgemizde huzur ortamı oluştu. Köylerin yüzde 90'ı boşalmıştı. Şu anda göç veren köylerimiz eski günlerine dönüyor. İnsanların gelmesiyle tarım ve hayvancılık yeniden canlandı."

Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı

Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdadi'nin yerini ihbar eden muhbirin başına talih kuşu kondu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı: Suriye ordusuna katılın Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]