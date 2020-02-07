Terör estiren kızlar adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör estiren kızlar adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Terör estiren kızlar adli kontrol şartıyla serbest

6 saat önce

Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla döven ve gözaltına alınan 3 genç kız, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör estiren kızlar adli kontrol şartıyla serbest, System.String[]

Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla döven ve gözaltına alınan 3 genç kız, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Bugün haberin geniş bir kesimde yer almasının ardından görüntülerdeki kılar gözaltına alındı. Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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