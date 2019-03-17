Son Dakika Haberleri: Terör Gazisinden Seçim Çalışmalarına Destek

Terör Gazisinden Seçim Çalışmalarına Destek

1 saat önce

Terör gazisi Soner Baş, Cumhur İttifakı'nın MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'a destek için gönüllü olarak tekerlekli sandalyesiyle gezip, seçim çalışması yapıyor.

Terör Gazisinden Seçim Çalışmalarına Destek, System.String[]
Terör gazisi Soner Baş, Cumhur İttifakı'nın MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'a destek için gönüllü olarak tekerlekli sandalyesiyle gezip, seçim çalışması yapıyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 1993 yılında terör örgütünün saldırısında yaralanarak gazi olan Soner Baş, Soydan'a destek için gönüllü seçim çalışması yapıyor.

Baş, yaptığı açıklamada, terör saldırısı nedeniyle omuriliğinde ciddi hasar oluştuğunu ve vücudunun belden aşağısının tutmadığını hatırlattı.

Tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirdiğini bildiren Baş, Soydan'ın seçim çalışması kapsamında tekerlekli sandalyeyle gezip broşür dağıttığını, vatandaşlarla görüştüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Serdar Soydan, Güncel
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