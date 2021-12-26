Terör Gazisine Son Görev

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kızılkuyu köyünde ikamet eden Şırnak terör gazisi ve aynı zamanda Kazımkarabekir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Uysal için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi Selahattin Uysal için düzenlenen cenaze törenine Vali Işık'ın yanı sıra Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kızılkuyu köyü camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazi Selahattin Uysal'ın cenazesi daha sonra köy mezarlığına toprağa verildi. Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından son yolculuğuna uğurlanan Gazi Uysal'ın cenazesine katılan Vali Işık, aileye taziyede bulunarak terör gazisi ve Kazımkarabekir Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Selahattin Uysal'a Allah'tan rahmet geride kalan ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi.

Taziyenin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, terör gazisi Selahattin Uysal'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti. Karaman Valiliği/BASIN