Son Dakika Haberleri: Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı
Son Dakika Güncel Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika

Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı

6 saat önce

TERÖR örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı, System.String[]

TERÖR örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tekirdağ, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus birlikleri, suriye'de abd'nin terk ettiği üsse ulaştı
Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:49:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]