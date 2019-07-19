Terör hedefleri tam isabetle vuruldu
1 saat önce
Irak kuzeyindeki Karacak bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef imha edildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
kuzeyindeki Karacak bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK
'lı teröristlere ait çok sayıda hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi" denildi.
(İHA)
IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı