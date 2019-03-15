Terör, İnsanlığa Vurulan En büyük Darbedir

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bugün Cuma Namazı esnasında iki farklı camiye terör saldırısı gerçekleşti. İslam Âlemine yapılan saldırı hakkında açıklama yapan DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği)Genel Başkanı Mustafa Çınar, " İslamofobik ve açık bir terör saldırısı olan bu feci eylemi şiddetle kınıyoruz. Sadece bireysel bir eylem olmaması ve uzun zamandır terörize edilen organize bir ideoloji olması sebebiyle tüm Uluslararası Kurum ve Kuruluşları bir an evvel çözüm üretmelerini talep ediyoruz"dedi.

Özellikle son yirmi yıldır, İslama ve Müslümanlara karşı gerek bireysel gerek ise organize ve hatta çoğu zamanda devletlerin müdahalesi ile saldırılar düzenlendiğini söyleyen Çınar, "Coğrafyamızın kan gölüne çevrilmesinde bu güç ve devletlerin açık desteği görülüyor. Bu düşmanca tavır nedeni ile Avrupa'da gelişen islamofobia, maalesef her kıta ve devlette kendilerine sempatizan toplamaktadır. Bu düşmanca yaklaşımın dinler arası bir savaşın da fitilini ateşleyeceği endişe ediyoruz"dedi.

"Hukuk ve Barış Herşeyden Üstün Olmalı"

Müslümanlar aleyhine yapılan sistematik şiddet faaliyetleri artık terör kapsamında değerlendirilmeli ve aşırı Nazi artıklarının yeniden sahaya çıkmasına engel olunması gerektiğinin altını çizen Çınar, bu tarz eylemlerin insanlık suçu olarak kabul edilip arkasındaki ideolojik yapı Uluslararası Ceza Mahkemeleri nezdinde cezalandırılmalıdır dedi. Çınar sözlerini şöyle sürdürdü: " Ülke ve bölge ayrımı olmaksızın bu şiddet sarmalı insanlığa ağır yara verecektir. Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası yapılar bu konuyu çözüme kavuşturmalıdır. Dünya Erdemli Sanayici Ve İşadamları Derneği olarak bu elim saldırıyı kınıyor ve bu saldırının ağır sonuçları doğurabileceğini tüm dünyaya ilan ediyoruz. Hukukun ve Barışın üstün kılınması, insan hakları ve Adaletin tesis edilmesi için bir an evvel tavır ve çözüm temin edilmesini talep ediyoruz."