Son Dakika Haberleri: Terör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Terör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı

48 dakika önce

Siirt'te 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 4 genç kız, mezarları başında anıldı.

Terör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı, System.String[]

Siirt'te 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 4 genç kız, mezarları başında anıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarının 20 Eylül 2011'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında bir otomobile düzenlediği silahlı ve el bombalı saldırıda hayatını kaybeden Nergiz ve Zeynep Evin ile Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin için merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlit programının ardından genç kızlar için Şeyh Musa Mezarlığı'nda kabirleri başında düzenlenen törende, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Ali Fuat Atik'in genç kızların mezarlarına karanfil bıraktığı programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve genç kızların yakınları katıldı.

PKK'lı teröristlerin 20 Eylül 2011'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında bir otomobile düzenlediği silahlı ve el bombalı saldırıda, Nergiz ve Zeynep Evin kardeşler ile Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin hayatını kaybetmiş, Nuran Evin ve Gülcan Olgaç yaralanmıştı.

Siirt, Eylül, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı
Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]