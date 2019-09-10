Son Dakika Haberleri: Terör kurbanı kardeşlerin adı caddede yaşatılacak
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Terör kurbanı kardeşlerin adı caddede yaşatılacak

27 dakika önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 15 Temmuz günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin adları, kent merkezindeki caddeye verildi.

Terör kurbanı kardeşlerin adı caddede yaşatılacak, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 15 Temmuz günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin adları, kent merkezindeki caddeye verildi.

Tunceli Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında alınan kararla, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Nupelda ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin adını kent merkezinde caddeye verildi. Kent merkezindeki Okullar Caddesi'nin adını, Ayaz ve Nupelde Güloğlu olarak değiştirdiklerini söyleyen Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, "Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler Ovacık ilçemizin Bilgeç köyü yaylasında patlayan bir bombaya kurban gitti. Acıları hala yüreğimizi yakıyor. Bizleri derin üzüntüye boğan Ayaz ve Nupelde Güloğlu kardeşlerin isminin sonsuza kadar yaşaması için bizzat ben belediye meclisimize bu öneriyi getirdim ve Tunceli'nin en işlek caddesi olan Okullar Caddesi'nin isminin Ayaz-Nupelda Güloğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için Belediye Meclisimiz oy birliği ile karar aldı. Valinin kararı onaylamasından sonra caddeye Ayaz-Nupelda Güloğlu yazılı tabelayı asacağız" dedi.

Tunceli, Ovacık, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
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