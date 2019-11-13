Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi
Son Dakika Yerel Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi - Son Dakika

Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi

6 saat önce

Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlarda 3. etap kurası çekildi.

Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlarda 3. etap kurası çekildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan kura çekimi öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Nusaybin Noteri tarafından hak sahipleri için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda kurası çekilen 3. etapta, 8 blok 3+1 175 metrekare, 10 blok 2+1 90 metrekare, 7 blok 4+1 196 metrekare ve 2 blok 3+1 135 metrekare olmak üzere toplamda 383 mesken kurası çekilirken 1 adet cami ve 1 adet taziye evinin de resmi kurumlara teslim edileceği bildirildi.

Kura çekimi arbede nedeniyle bir süre durduruldu

Öte yanda kura çekimi sırasında arbede yaşandı. Yenişehir Mahallesi'nde oturan ve hak sahipleri olduklarını bildiren mahalle sakinleri, kura çekimi yapan bazı vatandaşların kendi mahallelerinde oturmadıkları halde başka mahallelerden kuraya dahil edildiklerini iddia etti. Ayrıca kurada isimleri olmadığını ileri süren bazı vatandaşlar da noterden kuranın durdurulmasını istedi. Aralıklarla yaklaşık yarım saate yakın duran kura çekimi daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Ofisi yetkilileri, kura çekiminden sonra Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşların itirazlarını alacaklarını bildirdi.

Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi

Nusaybin, Mardin, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor
Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]