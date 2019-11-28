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Terör mağdurları için yapılan konutlar

6 saat önce

Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında 2. bölge olan 12. etaptaki konutların kurası çekilecek.

Terör mağdurları için yapılan konutlar, System.String[]

Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında 2. bölge olan 12. etaptaki konutların kurası çekilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Kentsel Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2. bölge olarak bilinen 12. etapta bulunan konut ve iş yerleri kurasının yarın saat 10.30'da Halk Eğitim Merkezinde çekileceği bildirildi.

Nusaybin noteri tarafından çekilecek kurada 394 konut ve 30 adet iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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