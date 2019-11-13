Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi
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Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların 3. etabı için kura çekimi yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların 3. etabı için kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra noter tarafından hak sahipleri kura ile belirlendi.

175, 90, 196 ve 135 metrekareden oluşan toplamda 383 mesken için kura çekimi yapıldı, bir cami ve bir taziyevinin de resmi kurumlara teslim edileceği belirtildi.

Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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