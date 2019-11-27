Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi
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Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 1 etabı için kura çekimi yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarının 1 etabı için kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Kentsel Dönüşüm Şubesi görevlilerince vatandaşlara yapılan bilgilendirmenin ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Dicle Mahallesinde bulunan 1. etap için 393 konut ve 120 iş yerinin kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:11 Kaynak: AA
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