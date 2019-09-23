Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor
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Nusaybin'de TOKİ tarafından terör mağdurları için yaptırılan 11. etaptaki konutların kura çekimi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Nusaybin'de TOKİ tarafından terör mağdurları için yaptırılan 11. etaptaki konutların kura çekimi yapılacak.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, 30 Eylül Pazartesi günü 11. etap konutları kurası çekileceği belirtildi.
Açıklamada, 439 mesken ile 30 iş yerinin kura çekiminin Nusaybin Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirileceği kaydedildi.
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