Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor

53 dakika önce

Nusaybin'de TOKİ tarafından terör mağdurları için yaptırılan 11. etaptaki konutların kura çekimi yapılacak.

Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor, System.String[]

Nusaybin'de TOKİ tarafından terör mağdurları için yaptırılan 11. etaptaki konutların kura çekimi yapılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, 30 Eylül Pazartesi günü 11. etap konutları kurası çekileceği belirtildi.

Açıklamada, 439 mesken ile 30 iş yerinin kura çekiminin Nusaybin Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle bir kişi hayatını kaybetti Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:32:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör mağdurları için yapılan konutlar teslim ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]