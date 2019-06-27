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Terör mağdurları konutlarına kavuşuyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa ettirilen 169 konutun kura çekimi yapıldı.

Terör mağdurları konutlarına kavuşuyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa ettirilen 169 konutun kura çekimi yapıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ilk kurayı çekerek, terör mağduru ailenin sevincini paylaştı.
Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Sur'da evleri yıkılan, hayatları ellerinden alınan ve gelecekleri çalınan vatandaşlara devletin sahip çıktığını söyledi.
Mağdur vatandaşın her sıkıntısında, devletin yanında olduğunu ifade eden Güzeloğlu, ailelere güzel bir gelecek sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.
"Hiçbir ihanet şebekesi başarılı olamayacak"
Terör örgütü PKK tarafından yıkılan ve yakılan Sur ilçesini yeniden ihya ettiklerini kaydeden Güzeloğlu, "Bu zihniyetin yıkmaktan ve yok etmekten, acı, kan ve gözyaşından başka insanımıza sunduğu bir şey yok. Hiçbir ihanet şebekesi, PKK, FETÖ ve uzantıları başarılı olamayacak. Bu milletin imanlı evlatları, camisini yıkanları, Kur'an-ı Kerim'i parçalayanları unutmayacak." dedi.
"1,5 milyar lirayı aşkın kamu kaynağı kullandık"
Sur'da hak sahibi ailelerin yüzde 90'ı ile anlaştıklarını vurgulayan Güzeloğlu, "Sur'u, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin ve insanlığın kalbi sayılan bir konuma getirmek için bugüne kadar 1,5 milyar lirayı aşkın kamu kaynağı kullandık. Devam eden çalışmalarımızla bu rakam 2,5 milyar liraya ulaşacak. Sur, bugün eskisinden çok daha güzel hale geldi." ifadelerini kullandı.
Hak sahiplerinden Ali Rıza Okay ise Sur'daki mahallesini özlediğini belirterek, "İnsan yaşadığı yeri unutur mu? Kurada istediğimiz 3'üncü kattı, o da oldu, mutluyuz." diye konuştu.
Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:26 Kaynak: AA
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