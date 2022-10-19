Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

19.10.2022 09:40

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı oturma eylemi, bin 143'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide Öner için oturma eylemini sürdüren anne Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Kızının HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini ileri süren anne Öner, "Kızım AK Parti'ye üyeydi, kızımı onun için HDP'nin gençleri PKK'ya teslim etti. Bütün çocuklarımızı HDP'nin gençleri satıp ticaret yapıyorlar. Çocuklar kendi isteğiyle gitmiyor, kandırıp parayla PKK'ya satıyorlar. Zahide, kızım, bizim devletimiz güçlü bir devlettir; beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp gel" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
11:17 İYİ Parti lideri Akşener kürsüye kafasında baretle çıktı! Acılı aileler için kurmaylarına talimatı verdi
11:04 Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum
11:01 Insagram'ın yeni özelliği kullanıcılara 2000'li yılların başlarını hatırlatacak
10:48 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:40 Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 11:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement