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Terör mağduru aileler evlerine kavuştu

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.

Terör mağduru aileler evlerine kavuştu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.


Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlandı. Esenyurt Mahallesi'nde evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.


Sabahın ilk ışıklarıyla evlerini görmeye gelenlerden Nevzat Dayan, sokağa çıkma yasağı döneminde evinin zarar gördüğünü belirterek, "Devletimiz sağ olsun, bize şu an şu ev yaptı. Çok memnunuz. Her türlü imkanı bize sağlamışlar. Biz kendilerinde çok memnunuz, Allah razı olsun. Evler çok iyi yani beklentilerin üstünde yapılmış. Biz çok çok memnunuz" dedi.


Anahtar teslimine çok sevindiğini dile getiren Bahar Dayan ise "Geldim dairenin içine girdim ve çok güzel yapmışlar. Her şeyi çok özenle yapılmış. Allah hepsinde razı olsun. Çevresi olsun, içeriği olsun, okulu olsun her şeyi çok güzel yapılmış. Çok çok güzel olmuş, mükemmel olmuş. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.


Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 1. bölge 1. etap konut dağıtımlarının bugün itibariyle başladığı belirtilerek, "Hak sahiplerinin TOKİ konutlarına gelip devir teslim işlemlerini başlatmaları için A-13 bloğundaki site yönetimine başvurup gerekli işlemleri başlatmaları gerekmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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