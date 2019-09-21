Son Dakika Haberleri: Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor
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Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

1 saat önce

Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, Noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, Noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Yüksekova'da 2016 Mart ayında verilen sokağa çıkma yasağı sırasında evleri yıkılan terör mağduru vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ marifetiyle yaptırılan konutlar tamamlandı. 1. etap ve 2. etap konutların kura çekimleri, sabah saatlerinde şehir stadyumunda Noter huzurunda başladı. Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve kurum amirlerinin hazır bulunduğu kura çekimine vatandaşlar yoğun gösterdi.

Gün içerisinde yapılacak kurayla toplam bin 256 daire hak sahiplerine teslim edilecek.

Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
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