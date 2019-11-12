Terör mağduru ailelerin konut heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağduru aileler için yaptırılan 3 bin 63 konutun bir kısmının hak sahiplerine teslim edilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelenler için TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun 1. etabı, vatandaşların yerleşimine hazır hale getirildi.

Ulaşımın rahatça gerçekleşmesi için yolların asfaltlandığı 476 konutluk etapta, su ve elektrik aboneliklerini yapan vatandaşlara anahtarları teslim edilecek.

Kura çekiminde kendilerine çıkan daireleri görmeye gelen vatandaşlar, en kısa zamanda yeni evlerine yerleşmenin heyecanını yaşıyor.

"Anahtarımızı almak için sabırsızlanıyoruz"

Vatandaşlardan Bahar Dayan, ilçedeki çukur ve barikat olayları sırasında evlerinin yıkıldığını söyledi.

Olaylardan dolayı çok zarar gördüklerini anlatan Dayan, şunları kaydetti:

"Bize TOKİ konutları çıktı. İnsanlar konut hayatının güzel olmadığını söylüyordu. Biz kabul ettik ve bugün dairemizi görmeye geldik. Hem içi hem de çevresi gayet güzel olmuş. Daireler özenle yapılmış. Çok memnunuz. Anahtarımızı almak için sabırsızlanıyoruz. Allah, devletimizden razı olsun."

Nadide Demir ise ilçedeki olaylar sırasında evlerinin, içindeki eşyalarla yandığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Eşi olmadığı için 3 çocuğuna baktığını anlatan Demir, "Çok şükür ki başımı sokabileceğim bir evim olacak. Dairemi çok beğendim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Nevzat Dayan da konutlardan çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Daireler beklentilerimizin üzerinde yapılmış. Devletimiz her koşulda yanımızda oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.