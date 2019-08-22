Terör mağduru avukattan baro başkanına "istifa" çağrısı

İzmir Adliyesine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan avukat Bülent Karagöz, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasına tepki gösteren İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'i istifaya çağırdı.

Karagöz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça terör örgütleri ile iltisak ve irtibatı olduğu belirlenen belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını ifade ederek, Yücel'in "PKK güdümlü HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına" karşı çıkarak meşruiyetini kaybettiğini savundu.

Aynı zamanda Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı da olan Karagöz, belediye başkanlarının göreve iadesini isteyen İzmir Baro Başkanı Yücel'in istifa etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarının göreve iadesi talebi, Anayasa'ya ve kanuna aykırı, hukuk ve demokrasi dışı bir taleptir. Terör örgütleri ile iltisak ve irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller ile haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması işlemlerini hukuksuz ve demokrasi dışı ilan etmek, baroların kuruluş amacına ve avukatlık mesleğine aykırıdır. İzmir Barosu Başkanı, avukatlık mesleğinin ve baroların kuruluş amacı ile Anayasa ve kanunlara aykırı hareket ederek PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP aracılığıyla belediyeleri ele geçirmesine ve belediyelerin teröre destek olmasına arka çıkarak terör örgütünü ve terörü koruyucu tutum almıştır.

Devletin, Anayasa ve kanunlar uyarınca terörle mücadelesine karşı çıkan, 'seçim ve demokrasi' adına terör örgütünü ve terörü koruyucu tutum alan baro başkanı meşruiyetini kaybetmiştir. İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, görevinden derhal istifa etmelidir."

PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı. Saldırı esnasında kafasına siper ettiği çantasındaki hukuk kitabına mermi saplanan Karagöz, bacağına isabet eden kurşunla yaralanmıştı.