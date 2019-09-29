Terör mağduru Diyarbakırlı Ahsen, tekvandoda başarıya ulaştı

Terör mağduru 12 yaşındaki Diyarbakırlı Ahsen Sümbül, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda ikinci olarak, tekvandoda başarıya ulaştı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurarak, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek düzenlediği saldırılarda büyük mağduriyet yaşayan Ahsen Sümbül ve ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce maddi destek sunuldu.

Kurum, yaşadığı travmayı atlatabilmesi için Diyarbakır Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Sümbül'ü tekvando kursuna yönlendirdi.

Antrenör Orhan Baytekin eşliğinde eğitimini sürdüren Sümbül, Sivas'ta 5-8 Eylül'de gerçekleştirilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları'da ikinci olmayı başardı.

Ahsen Sümbül: "İlk maçımda ikinci olmak gurur vericiydi"

Ahsen Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur'da yaşanan olaylara değinerek, "Zorlu bir dönemdi. Tüm çocuklar için zordu. Okul hayatı ve eğitimde maddi ve manevi çok zorluydu." dedi.

Yaşadıkları olumsuz sürece rağmen okulunu başarıyla tamamladığını dile getiren Sümbül, yaşadıkları maddi sıkıntılar üzerine devletin kendilerine destek sunduğunu aktardı.

"Devletten düzenli maaş alıyoruz, geçimimizi öyle sağlıyoruz. Tekvando kursu olduğunu öğrenince önce erkek kardeşim eğitim almaya başladı. Sonra hocamla tanıştım. Hocam da fiziki yapımın tekvandoya uygun olduğunu belirtti. Ben de kursa katıldım." diyen Sümbül, katıldığı ilk büyük organizasyonda 45 ilden gelen 400 sporcu arasında Türkiye ikincisi seçildiğini kaydetti.

Sümbül, "Arkadaşlarım bayramda şeker toplarken, ben burada çalışıyordum. Bu sayede zaten başardım. Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda Türkiye ikincisi oldum. Bu benim ilk maçımdı. İlk maçımda ikinci olmak gurur vericiydi." şeklinde konuştu.

"Dünyada ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Arkadaşlarının, spor yapmasının okuldaki eğitimini olumsuz etkileyeceğini belirttiğini, buna karşı her iki alanda da başarı olmak için daha çok azimle çalıştığını belirten Ahsen Sümbül, çok çalışmasının hem sporda hem de derslerinde başarı getirdiğini anlattı.

Haftanın 7 günü idman yaptığını ifade eden Sümbül, bayramlarda dahi çalışmasını aksatmadan sürdürdüğüne işaret etti.

Sümbül, "Milli sporcu olmak, Avrupa'da, dünyada ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Hezar Sümbül: "Teröre rağmen kızım Türkiye ikincisi oldu"

Anne Hezar Sümbül (36), Sur'da yaşanan olaylarda hem maddi hem de manevi sıkıntılar yaşadıklarını, zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Tüm zorluklara rağmen devletin elinden tutuğu çocuğunun Türkiye ikinci olmayı başardığını ifade eden Sümbül, "Sur olayları çocukların üzerinde büyük bir yıkım oluşturdu. Sur olaylarını çocuklarımız uzun süre üzerlerinden atamadılar. Küçük çocuğum en ufak bir ses duyduğunda hemen sıçrıyordu. Eşim çalışmadığı için de zaten büyük bir maddi zorluk içindeydik." şeklinde konuştu.

Devlet tarafından kendilerine maddi destek sunulduğunu aktaran Sümbül, antrenör Orhan Baytekin'in yönlendirmesi ve verdiği eğitim ile kızının bu sporda başarı sağladığını dile getirdi.

Sümbül, "Teröre rağmen kızım Türkiye ikincisi oldu. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Orhan Baytekin: "Büyük bir başarıya imza attı"

Antrenör Orhan Baytekin, Ahsen'in spor yapabilecek kapasite olduğunu ve fiziğinin tekvandoya uygun olduğunu belirledikten sonra ailenin de onayı ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Baytekin, "Çıktığı ilk şampiyonada ikinci oldu. Birinciliği milli sporcuya kaptırdık. Gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Hedefimiz, Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.