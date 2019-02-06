Son Dakika Haberleri: Terör Mağduru Öğrenciler Çanakkale'ye Uğurlandı

Terör Mağduru Öğrenciler Çanakkale'ye Uğurlandı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 40 öğrenci, Çanakkale'ye uğurlandı.

Terör Mağduru Öğrenciler Çanakkale'ye Uğurlandı, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 40 öğrenci, Çanakkale'ye uğurlandı.

Diyarbakır Havalimanı'na gelen 40 öğrenci ile 5 görevli, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ile Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi tarafından uğurladı.

Vali Güzeloğlu, uğurlama öncesi yaptığı konuşmada, proje kapsamında Diyarbakır'dan 4 bin 906'sı öğrenci, 315'i de görevli olmak üzere 5 bin 221 kişinin, İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderildiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar projeden faydalandırılan öğrenci sayısını 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"İlk defa şehir dışına çıkmak, uçağa binmek ve ilk defa Çanakkale'ye gitmek çok heyecanlı olsa gerek. Çanakkale, her bir parçası şühedanın yattığı bir bölge. Nasıl bir büyük millet ve devlet olduğumuzu, atalarımızın orada hep birlikte düşmana ve ihanete karşı onurlu ve şerefli bir duruşla savaşıp şehadete erdiğini göreceksiniz."

Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı da proje hakkında bilgi verdi.

Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Evin Kaymaz da ilk defa şehir dışına çıkacağını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Diyarbakır, Sur, Çanakkale, Güncel
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