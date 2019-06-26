Son Dakika Haberleri: Terör mensuplarınca yola tuzaklanmış anti tank mühimmatı imha edildi
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Terör mensuplarınca yola tuzaklanmış anti tank mühimmatı imha edildi

52 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, yola döşenen anti tank mühimmatı imha edildi.

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, yola döşenen anti tank mühimmatı imha edildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Herekol Dağı, Çemikari Yaylası Belmareş Gölü yolu üzerinde bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının mayın/el yapımı patlayıcı döşeyerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tespit edilmesi üzerine, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgede 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda, Herekol Dağı Çemikare yaylası, Belmareş Gölü yolu üzerinde tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı anti tank mühimmatı bulunarak, alınan emniyet tedbirlerine müteakip, PAMİT Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için, başta terörle mücadele olmak üzere, tüm suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
(Selami Deniz/İHA)
Terör mensuplarınca yola tuzaklanmış anti tank mühimmatı imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
PKK, Pervari, Güncel
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