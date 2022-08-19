Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

19.08.2022 18:14
Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

Terör ögütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi.

Terör ögütü YPG/ PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Terör saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. El Bab'daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. - EL BAB

YORUMLAR
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: İHA

Suriye, PKK, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika
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