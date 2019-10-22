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Terör operasyonları

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, YPG/PKK-KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, YPG/PKK-KCK silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturdukları, silahlı terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 54 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 12'si savcılık tarafından salıverildi, 42'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 30'u tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda da örgüt adına eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Terör operasyonları

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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