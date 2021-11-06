Terör operasyonlarıyla oluşturulan güven ortamı, PKK'da çözülmeyi ve kaçışları hızlandırdı - Son Dakika

Başarılı nokta operasyonları, PKK'nın sözde üst düzey yönetim kadrosunda paniğe neden olurken, Irak'ın kuzeyinde ve İran'da da teröristlerin örgütten kaçmaya başladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Irak kuzeyinde 14, İran'da ise 25 teröristin kaçmaya çalışırken diğer örgüt mensuplarınca yakalandığı ve örgüte ait bir mağaraya gönderildiği öğrenildi. Teslim olan teröristler de ifadelerinde çok sayıda örgüt mensubunun PKK'dan ayrılmak istediğini bildirdi. Başarılı nokta operasyonları PKK'nın sözde üst düzey yönetim kadrosunda paniğe neden olurken, Irak'ın kuzeyinde ve İran'da da teröristlerin örgütten kaçmaya başladığı ortaya çıktı. Eren operasyonlarıyla yurt içinde eylem yapamaz hale gelen PKK'da, istihbarata dayalı nokta operasyonlarıyla çok sayıda sözde üst düzey örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi de örgüt içi paniğe neden oldu.

Ayrılmak isteyen intihara yönlendiriliyor

Başarılı operasyonlar, yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı. Teslim olan bazı teröristler de çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini belirtti. Ayrıca PKK'nın örgütten ayrılmak isteyen teröristleri intihara yönlendirdiği belirlendi. Örgüt mensuplarına yalan bilgiler vererek motivasyonu yüksek tutmayı amaçlayan PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kaçış planı yapan teröristler üzerinde de sürekli baskı yaptığı ifade edildi. PKK içerisinde yaşananlar, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bir terörist ifadesinde, yaşam koşullarının kötüleştiğini, kış kamplarına sınırlı miktarda erzak ile örgüt mensuplarının hayatlarını sürdürmeye çalıştığını bildirdi. - ANKARA