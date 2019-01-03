Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonu

Terör Operasyonu

57 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Aralık'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşımda bulunarak terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemiş, şüphelilerden 5'ini yakalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:35 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
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