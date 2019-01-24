Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonu

Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahı ve üst aramalarında kurusıkı tabanca ve fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Van, Güncel
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