Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonu

Terör Operasyonu

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Erciş, Güncel
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