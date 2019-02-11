Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonu

Terör Operasyonu

29 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kurtalan ilçe merkezi ve kırsaldaki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada 9 av tüfeği ve 166 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, aydınlatma tabancası, 10 cep telefonu, 4 bilgisayar, 88 CD, 2 harici bellek ve 13 örgütsel fotoğraf ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:34 Kaynak: AA

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